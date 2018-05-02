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Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

1 Arda Turan antrenmana çıkmadı Medipol Başakşehir’in Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve tedavisine devam edilen Arda Turan, bugünkü antrenmanda yer almadı.

2 Fatih Terim TFF'den 13 milyon TL istiyor TFF'den tazminat olarak 13 milyon TL isteyen Fatih Terim, mahkemeye verdiği dilekçede bu miktarın adil ve ölçülü olduğunu belirtti.

3 Fikret Orman Şenol Güneş'i aradı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bodrum'a kısa süreliğine kafa dinlemeye giden Şenol Güneş'i arayıp, "Moralini sakın bozma, daha kazanacağımız çok kupa var." dedi.

4 Emre Mor kadro dışı Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor, bir kez daha kadro dışı bırakıldı.

5 Kayserispor: Beşiktaş maçına çıkamayabiliriz Kayserispor, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Beşiktaş'la oynayacakları maçın gününü değiştirmesi durumunda karşılaşmaya çıkamayabileceklerini açıkladı.

6 Şenol Güneş Bodrum'da Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son yaşanan olayların ardından kafa dinlemek için Bodrum'a gitti.

7 F.Bahçe sahaya çıkıp Beşiktaş'ı bekleyecek Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında yarıda kalan maçın devamı yarın yapılacak.

8 Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da önem kazandı. Bu sene değişen formatla lig ikincisini ön eleme turlarında daha kolay rakipler bekliyor.

9 Trabzonspor'da Şenol Güneş sesleri Beşiktaş'tan ayrılması gündemde olan Şenol Güneş'in 1 numaralı talibi Trabzonspor. Bordo-mavili ekip Güneş'le anlaşamazsa Samet Aybaba ile görüşecek.