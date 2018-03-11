Arda Turan, Aslıhan Doğan'la evleniyor

Posta gazetesinin haberine göre, Başakşehir forması giyen Arda Turan bugün Çubuklu'daki evinde 2.5 yıllık sevgilisi Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılacak sade bir törenle evlenecek. Arda Turan'ın nikah şahidi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olacak.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı. Arda Turan nikah tarihini soran muhabirlere ''Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz'' demişti.

Arda Turan'dan Aslıhan Doğan'a evlenme teklifi - İZLE