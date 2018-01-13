Arda Turan Başakşehir'de

Medipol Başakşehir, Arda turan transferinde mutlu sona ulaştı.

ÜLKESİNE GERİ DÖNÜYOR

Turuncu-lacivertli takım, resmi Twitter hesabından transferi duyurdu.

Başkan Göksel Gümüşdağ'ın açıklaması şu şekilde:

"Arda Turan bugün, üzerinde turuncu formasıyla ülkesine dönüyor. Bu, sadece Başakşehir’in değil Türkiye’nin transferi. Hepimiz için hayırlı olsun.

Göksel Gümüşdağ..."

VİDEO İLE DUYURDULAR

Öte yandan Başakşehir kulübü, milli futbolcunun transferine özel bir video yayınladı.

Başakşehir Arda Turan transferini açıkladı - İZLE

Bu arada Barcelona Kulübü, Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e 2.5 yıllığına kiralandığını açıkladı.

6.5 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın alt yapısından yetişen yıldız futbolcu, Atletico Madrid'de gösterdiği başarılı performansla dünya devi Barcelona'ya transfer olmuştu.

2.5 yıll Katalan ekibinin formasını giyen Arda, Başakşehir'le anlaşarak 6.5 yıl sonra ülkesine geri dönmüş oldu.

ARDA TURAN İSTANBUL'DA

Öte yandan Başakşehir'in anlaşmaya vardığı Arda Turan'ı taşıyan uçak, İstanbul'a indi.