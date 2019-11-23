Arda Turan, Başakşehir'in golüne tepkisiz kaldı

Süper Lig'in 12. haftası Galatasaray-Başakşehir mücadelesiyle başladı.
Sarı-kırmızılı takımın, ligde 41 maçlık yenilmez serisinin bittiği geceye Arda Turan yaptığı 2 hareketle damga vurdu.
GOL SEVİNCİNE KATILMADI
Karşılaşma öncesinde Fatih Terim'in yanında gidip elini öpen ve aradaki buzları eriten Arda Turan, 2016'dan beri süren küslüğü bitirdi. Arda'nın yaklaşımına Fatih Terim de samimi bir karşılık verdi.
32 yaşındaki futbolcu 78. dakikada göze çarpan bir olaya daha imza attı.
Başakşehir'in 78. dakikada Gulbrandsen ile attığı golün ardından takım sevinç yaşarken, kenarda ısınan Arda Turan'ın sevinmediği göze çarptı.
Deneyimli isim, hemen önünde sevinen arkadaşlarını tebrik etmeye de gitmedi.