Arda Turan, Başakşehir'in golüne tepkisiz kaldı

Fatih Terim: Arda beni çok duygulandırdı

Galatasaray, birçok as futbolcusundan yoksun olduğu maçta sahasında Başakşehir'e 1-0'lık skorla mağlup oldu.

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N'Koudou: Türkiye'de dinimi daha rahat yaşıyorum

Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu N'Koudou, her yerde cami olduğu için İngiltere ve Fransa’ya göre ibadetini daha rahat yapabildiğini söyledi.