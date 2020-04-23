Arda Turan: Ben bitmedim

Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve bir süredir boşta olan Arda Turan, Habertürk TV'den Hande Sarıoğlu'na açıklamalarda bulundu.

"BİTTİĞİM FALAN YOK"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Arda Turan kendi kendine bitmedi. Biz hep beraber dünya markası olan Arda Turan'ı bitirdik tükettik." demişti. "Hataların ve kariyerin ile ilgili neler düşünüyorsun?" şeklindeki soruya Arda, "O dönemde mutlaka benim hatalarım var. Ama ben hep samimiyetle ve iyi niyetle hatalar yaptım. Daha önce Şenol Hoca'nın sözleri ile ilgili şöyle bir yorum yapmıştım: Şenol Hoca benimle ilgili çok güzel şeyler söylemek istiyor. Bana destek çıkmak istiyor. Tabii ki burada bizim algımız sadece birkaç kelimeye bakıyor. Açıkçası bittiğim falan yok. Neden biteyim? Sadece 3-4 sene kronik sakatlıklarım vardı ve sezon başı kampı geçiremedim. Barcelona'da 6 ay oynamadım ve ilk sezondan sonra bu oynamama olayı beni çok rahatsız etti. Çünkü sürekli oynamaya alışmış ve ritim bularak seyirciyle oynayan bir oyuncu olduğum için bunu kaybedince bazı sıkıntılar yaşadım." diyerek cevap verdi.

"HATALAR YAPTIM AMA PİŞMAN DEĞİLİM"

33 yaşındaki futbolcu, "Ama ben de hatalar yaptım kabul ediyorum. Mesela bu kadar açılmayabilirdim. Ben insanlar görsünler, örnek alsınlar diye açıldım. Ama hayatta bazen düşündüğünüz gibi olayların yansıması olmayabiliyor. Pişman mıyım? Hatalarımı kabul ediyorum ama pişmanlığım yok. Şundan dolayı; Allah'ın bana verdiği bu akılla bu yaşadıklarımı hayal edemezdim. Çok mutluyum. Oğluma, eşime, etrafımdakilere doğru bakılırsa en güzel örnekleri bıraktığımı düşünüyorum. Ama dediğim gibi hala içimde çok büyük bir futbol enerjisi var, hala çalışma azmi var. Mücadele etmeyi çok özledim. Bunları da en kısa zamanda yapacağım." dedi.

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"G.SARAY'A SEVE SEVE GİDERİM"

Tecrübeli oyuncu, "Futbolculuk kariyerimi asla ve asla noktalamayı düşünmüyorum. Kesin kararım bu. 2. çocuğum olacak ve ailemle kariyer planlamamızı bu yönde yapacağız. Galatasaray'la ilgili fikrimi zaten herkes biliyor; çağrılırsam seve seve giderim, çağrılmazsam da ben zaten Galatasaray taraftarıyım. Ama futbol oynamayan sonuna kadar devam edeceğim." ifadelerini kullandı.