Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek şampiyon yolunda önemli bir engeli daha geçen Başakşehir'de tecrübeli futbolcu Arda Turan, maç sonu açıklamalarda bulundu. Turan şampiyonluk yarışını değerlendirirken, Galatasaray taraftarı olduğunun da altını çizdi.

"RAKİBİMİZ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİASI"

Şampiyonluk yarışında dikkatli olmaları grekriğini ifade eden Arda, "Büyük bir avantaja sahibiz ama karşımızda Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray var. Biz haddimizi bilerek, en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonluk yarışında karşımızdaki rakip Galatasaray. Çok dikkat etmemiz lazım. İnşallah üstesinden geliriz, gün gün gideceğiz." şeklinde konuştu.

Arda Turan: Ben Galatasaray taraftarıyım - İZLE

"GALATASARAY'IN EVLADIYIM"

Her zaman sarı-kırmızılı takımın taraftarı olduğunun altını çizen 32 yaşındaki futbolcu, "Benim Galatasaraylılığımı kimse değiştiremez. Ben Galatasaray camiasının evladıyım. Benim Galatasaraylı oluşumu kimse değiştiremez. Biz giydiğimiz formanın hakkını vermeyi Galatasaray camiasında öğrendik. Başakşehir camiası da bana çok sahip çıktı. Onların hakkını ödeyemem. Ben her zaman Galatasaraylıyım." ifadelerini kullandı.