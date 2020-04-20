Arda Turan: Ben hep halı sahada oynardım

Play Spor’un canlı yayın konuğu olan Arda Turan, kazandığı başarılardan bahsetti.

33 yaşındaki futbolcu, halı sahada top oynamasıyla ilgili de konuştu.

"SPONSORLA GİTTİ DEDİLER"

Tecrübeli oyuncu, “Avrupa’da kazanılmış 11 kupa var. Bir Türkiye Kupası’nı bile kazanmanın bu kadar zor olduğu bir ortamda Avrupa’da kazanılmış 11 koskoca kupa. Finallerde yapılmış asistler, atılmış goller. Olaya hep olumlu tarafından bakıyorum. Yaşanması gerekirdi, hikaye böyleydi. Ona bakarsanız ‘Arda oraya sponsorla gitti’ diyenler bile vardı." dedi.

Arda Turan, halı sahada maç yaptı - VİDEO

"BARÇA'DAN HALI SAHAYA DEĞİL, HALI SAHADAN BARÇA'YA"

Arda Turan sözlerini, "20 sene sonra 90 puanla Messi ve Ronaldo’ya karşı şampiyon olduk. Sponsorlar, hangi sponsorsa onlar ‘Bunlar bir şey oynamıyor ama Barcelona’ya gösterelim’ dediler herhalde! Artık bunlarla eğleniyoruz. Hayatım boyunca halı sahada oynadım. Şimdi görsem ayak tenisi de oynarım. Bu hikaye Barça’dan halı sahaya değil, halı sahadan Barça’ya." ifadeleriyle sürdürdü.