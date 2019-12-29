Arda Turan çalışmalarına devam ediyor

Galatasaray'da gündemin 1. maddesi Arda Turan...

Antalyaspor'u 5-0 yenen sarı-kırmızılılarda maç sonu açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Futbolu Galatasaray'da bırakmalı" diyerek Arda'nın yuvasına geri döneceğini resmen açıklamış oldu.

Günlerdir esktra çalışmalar yaptığını sosyal medya hesaplarından duyuran Arda, yorumcu Tümer Metin'le konuşarak sarı-kırmızılı taraftarlara mesaj yolladı.

"BU ARALAR HEVES GELMİŞ"

Arda Turan'ın Galatasaray heyecanı içinde olduğunu kaydeden Tümer, "Hafta içinde bir yokladım Arda'yı, bir aradım, halini, hatrını sordum. Bu ara çalışıyor, sabah koşular falan, bir heves gelmiş" dedi.

Galatasaray taraftarlarının Arda Turan ile arasında bir sorun olmasının doğru olmadığını belirten Tümer Metin, "Arda'nın hoca ile arasındaki sorun Milli Takım'da doğdu. Sorun elbette ki oldu ama milli takımda oldu. Arda Galatasaray'a ne yaptı ki! Galatsaray ile bir sorun yaşamadı ki! Arda'nın Galatasaraylılığını hiçbirimiz tartışmayız, doğru da temsil etmiş durumda. Keşke dönüşü Galatasaray'da olsaydı, keşke dönüşünde yuvasına dönmüş olsaydı. Hoca tamam verdikten sonra yönetimin sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Başladığın yerde bitirmek, hem Arda'ya yakışır, hem de Galatasaray'ın büyüklüğüne de yakışır" ifadelerini kullandı.