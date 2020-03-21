Arda Turan evde durmaya devam ediyor

Başakşehir ile sözleşmesini fesheden ve Galatasaray'a geri dönmek istediğini açıkça dile getiren Arda Turan, Başkan Mustafa Cengiz'in transferi veto etmesi nedeniyle eski takımına dönememişti.
Başka bir takımla da anlaşamayan 33 yaşındaki futbolcu, boşta kaldı.
AİLESİYLE BİRLİKTE VAKİT GEÇİRİYOR
Sezon sonuna kadar bireysel olarak çalışmalarını sürdürecek olan tecrübeli oyuncu, bir süresiz evinde eşi ve çocuklarıyla birlikte vakit geçiriyordu.
Eskisi gibi gece hayatında gözükmeyen Arda, koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından iyice yuvasına kapanma kararı aldı.