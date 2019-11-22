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Arda Turan, Fatih Terim'in elini öptü

Fatih Terim ile Arda Turan arasındaki buzlar eridi. Galatasaray'ın Başakşehir'i konuk ettiği mücadele öncesinde ikili yıllar sonra bir araya geldi.

| Haber Merkezi
Arda Turan, Fatih Terim'in elini öptü
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Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi. 

YILLAR SONRA BARIŞTILAR

Karşılaşma öncesi Arda Turan, Fatih Terim'in yanına giderek deneyimli teknik adamın elini öptü. İkili birbirlerine başarı diledi. Böylece, Arda Turan'la Fatih Terim yıllar sonra barışmış oldu.

Arda Turan ile Fatih Terim'in arası A Milli Takım'ın EURO 2016'da yaşadığı başarısızlık sonrası açılmıştı. Milli Takım'da prim krizi yaşandığı iddia edilmişti.

 

EURO 2016 sonrası Fatih Terim'le Arda Turan ilk kez bir araya geldi.

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