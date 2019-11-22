Arda Turan, Fatih Terim'in elini öptü

Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.
YILLAR SONRA BARIŞTILAR
Karşılaşma öncesi Arda Turan, Fatih Terim'in yanına giderek deneyimli teknik adamın elini öptü. İkili birbirlerine başarı diledi. Böylece, Arda Turan'la Fatih Terim yıllar sonra barışmış oldu.
Arda Turan ile Fatih Terim'in arası A Milli Takım'ın EURO 2016'da yaşadığı başarısızlık sonrası açılmıştı. Milli Takım'da prim krizi yaşandığı iddia edilmişti.
EURO 2016 sonrası Fatih Terim'le Arda Turan ilk kez bir araya geldi.