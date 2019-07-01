Arda Turan fazla kiloları hakkında konuştu

Yakın arkadaşlarıyla tatile çıkan Arda Turan, sosyal medyaya düşen bir video sonrası yoğun eleştirilere maruz almıştı.
Fazla kilolarıyla dikkat çeken tecrübeli futbolcu konu hakkında kısa bir açıklama yaptı.
O KADAR DA GÖBEĞİM YOK
32 yaşındaki futbolcu, "Temmuz ayında idmanlar başlıyor. 20 günde eski formuma dönerim" diyerek yapılan olumsuz yorumlara cevap verdi.
Arda ayrıca videoda göründüğü kadar büyük göbeğinin olmadığını, açının insanları yanılttığını söyledi.
Volkan, Burak, Emre ve Arda ayak tenisi oynadı VİDEO