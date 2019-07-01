Arda Turan fazla kiloları hakkında konuştu

Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynayan Beşiktaş'ın deneyimli sol beki Caner Erkin'in, yeniden sarı-lacivertlilere dönebileceği iddia edildi.

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Lazio, Dorukhan'ın peşini bırakmıyor

Lazio, Beşiktaşlı Dorukhan Toköz'ü transfer etmek istiyor. İlk olarak 5 milyon euro öneren İtalyanların, teklifi 8 milyon euroya kadar çıkardığı öğrenildi.