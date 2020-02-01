Arda Turan futbolu bırakabilir iddiası

Arda Turan'ın büyük çöküşü sürüyor...

Başakşehir’den ayrıldıktan sonra uzun bir süre eski takımı Galatasaray ile adı anılan 32 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı ekibe imza atamamasının ardından Süper Lig'de başka bir takımla da anlaşamadı.

TRANSFERİN AÇIK OLDUĞU ÜLKELER

Gözünü yurt dışına diken deneyimli oyuncu, bugün itibariyle transfer süreci devam eden Birleşik Arap Emirlikleri, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Avusturya, Arjantin, Rusya, Çin ve Japonya gibi ülkelerin takımlarıyla görüşüyor.

FUTBOLU BIRAKABİLİR

Bu ülkelerden bir kulüple de anlaşamazsa sezonu takımsız geçirecek olan tecrübeli oyuncunun, futbolu bırakması bekleniyor.