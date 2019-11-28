Arda Turan Galatasaray'a dönmeyi çok istiyor

Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile Başakşehir arasında oynanan karşılaşmada yaptığı hareketle maçın önüne geçen Arda Turan, sarı-kırmızılı takıma dönmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Fatih Terim'in elini öperek tecrübeli teknik adamla arasındaki buzları eriten 32 yaşındaki futbolcu, yuvasına dönmek istiyor.

PARA ÖNEMLİ DEĞİL

Sezon sonunda hem Başakşehir'le hem de Barcelona'yla sözleşmesi sona erecek olan tecrübeli futbolcunun, "Para önemli değil. Yeter ki G.Saray'a döneyim" dediği belirlendi.

Şimdilik taraftarın tepkisini ölçen yönetimin, duruma göre devre arasında Başakşehir'le masaya oturacağı öğrenildi.

Arda'nın yüksek maaşından kurtulmak isteyen turuncu-lacivertli kulübün bu transfer için herhangi bir ücret talep etmeyeceği ifade edildi.