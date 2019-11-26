Arda Turan Galatasaray'a dönüyor iddiası

Arda Turan, dokuz yıl sonra altyapısından yetiştiği Galatasaray'a transfer oluyor.

NTV Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim, ocak ayında Başakşehir Kulübü'ne Arda'yı kadrosuna katmak için teklifte bulunacak.

Kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray, tecrübeli oyuncunun bonservisini elinde tutan Barcelona ile de görüşerek transferi tamamlayacak.

ÜCRET ÖDENMEYECEK

32 yaşındaki oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katacak olan sarı-kırmızılılar, Barcelona veya Başakşehir'e herhangi bir ücret ödemeyecek.

2016 Avrupa Şampiyonası'nda yaşanan prim krizi nedeniyle Fatih Terim ile arası açılan Arda Turan, Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi tecrübeli teknik adamın elini öperek aradaki buzları eritmişti.