Arda Turan: Galatasaray'a karşı haddimizi bileceğiz

Başakşehir, Süper Lig'de son olarak Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkını 11'e çıkardı.

Mücadelenin ardından uzun süredir demeç vermeyen Arda Turan, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli futbolcu şampiyonluk ihtimallerini değerlendirdi ve rakipleri Galatasaray'dan Türkiye'nin en büyük camiası olarak bahsetti.

RAKİBİMİZ TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK CAMİASI

Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Büyük bir avantaja sahibiz ama karşımızda Türkiye'nin en büyük camiası Galatasaray var. Biz haddimizi bilerek, en iyisini yapmaya çalışacağız. Şampiyonluk yarışında karşımızdaki rakip Galatasaray. Çok dikkat etmemiz lazım. İnşallah üstesinden geliriz, gün gün gideceğiz."

ATLETİCO'DAKİ GİBİ OYNUYORUM

"Atletico Madrid'deki gibi oynuyorum. Gol, asistten çok şampiyonluk için oynuyorum. Orada da skor olarak az katkım vardı. Hücum sistemine uyuyorum, bazen insan topa gitmek istiyor ama buna uymak zorundayız. Oyuncu için takımın kazanması lazım. Şampiyonluk hayalimiz. 9 maçı yok sayıp, birden şampiyonluğa gidersek, büyük hata yaparız. Biz işimize konsantre olmalı ve sahanın içinde kalmalıyız."