Arda Turan Galatasaray'ın gündeminde yok

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, transfer çalışmaları ile açıklamalarda bulundu.

ARDA TURAN DÖNMEK İSTİYOR

Son dönemlerde basında Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği yönünde haberler yer alıyor. Tecrübeli futbolcunun sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak baktığı ve yakın çevresine de bu yönde konuştuğu öğrenildi.

TERİM'LE ARASI İYİ DEĞİL

Bilindiği üzere bonservisi Barcelona'da olan futbolcu ile Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in arası A Milli Takım'da yaşanan olaylar dolayısıyla hiç de iyi değil. Bu transferin nasıl gerçekleşeceği kafalarda soru işareti oluşturuyordu ki, Abdurrahim Albayrak bu konuya açıklık getirdi.

ARDA GÜNDEMİMİZDE YOK

CNNTürk'e konuk olan Albayrak, "Arda Gündemimizde yok. Bizim genç, istekli, çimleri parçalayacak oyunculara ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.