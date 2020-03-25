Arda Turan, gelecek planlarıyla ilgili konuştu

Devre arasında Başakşehir ile sözleşmesini feshettikten sonra hiçbir kulüple anlaşmayan Arda Turan, geleceğiyle ilgili konuştu.

"ÇOK ÇABUK TÜKETİYORUZ"

Sezon sonunda Barcelona'daki sözleşmesinin sona ereceğinin hatırlatılması ve gelecek planları ile ilgili soruyu da yanıtlayan tecrübeli futbolcu, "Bu ülkenin en iyi oyuncularından biri olarak oynayabileceğimi düşünüyorum. Çok çabuk tüketmeye ve unutmaya mahkumuz." diye konuştu.

"EVDE ÇALIŞMALARIMA DEVAM EDİYORUM"

Arda Turan ayrıca, "Koronavirüs önlemleri kapsamında evde çalışmalarıma devam ediyorum. Şu an spor salonundayım hatta. Eşim ikinci evladımıza hamile. Evde yatma saatlerini Hamza'ya göre ayarlıyoruz." dedi.