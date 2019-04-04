Arda Turan: G.Saray başkanı olmak istiyorum

Başakşehir'in deneyimli futbolcusu Arda Turan, CNN Türk'ye yayınlanan 'Buket Aydın ile 40' programına konuk oldu.

"GALATASARAY'I SATMADIM"

Arda Turan neden Galatasaray değil de Başakşehir'e transfer olduğunu anlattı. Turan, sarı-kırmızılı takımın kendisini istemediğini belirterek şöyle konuştu: "Galatasaray beni hiç istemedi. Daha önceki yönetimde kimse beni istemedi. 6 ay müsaittim. Gazetelere haberler, kamuoyu yoklamaları falan oldu ama direkt teklif yapan olmadı. 'Galatasaray'dan komik bir teklif aldım' derken maddi olarak değil, başkaları aracılığıyla kulağıma gelen haberler vardı ama resmi bir teklif olmadı. Komik olan buydu.

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Bazıları ekonomiyi tercih ettiğimi söyledi, Galatasaray benim camiam. Galatasaray'a hiçbir zaman yanlış yapmadım. 13-14 milyon euro kazandırdım. Ben rakiplerimizden de teklif aldım.

Fatih Terim ve Mustafa Cengiz'i ayrı tutuyorum. Eski yönetimden bahsediyorum. Gelmedi, gelmedi. Galatasaray beni istemedi demeye utanıyordum. Ben Galatasaraylıyım ama Başakşehir'de en büyük hayalimi gerçekleştireceğim."





"HAYALİM GALATASARAY'A BAŞKAN OLMAK"

Buket Aydın'ın, "Gelecekte TFF veya Galatasaray başkanlığı düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna ise Turan, "Yüzde yüz böyle hedeflerim var. Hedeften önce hayallerim var. Çünkü daha hayal kuracak yaştayım, daha gencim ve belki sahanın kenarında bir süre çalışabilirim. Ben başkan olup yurt dışındaki sistemleri Türkiye'ye getirip uygulamak istiyorum. Hizmet ettiğim camiama, federasyona ve ülkeme yönetici olarak da hizmet etmek istiyorum" dedi.