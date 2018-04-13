Arda Turan, G.Saray'a karşı 11'de

Galatasaray ile Başakşehir arasında pazar akşamı oynanacak lig maçı, şampiyonluk yarışında önemli bir role sahip. Bunun yanında bir diğer önemi ise Arda Turan'ın oynayıp oynamayacağı.

Galatasaray taraftarları Arda Turan'ın TT Stadı'nda protesto edileceği için sakatlığını bahane ederek maça çıkmayacağı düşünüyor. Ancak Abdullah Avcı, Mossoro'nun yokluğunda Arda'ya şans verecek.

ARDA İLK 11'DE OLACAK

Tecrübeli futbolcu, 2011 yılında ayrıldığı yuvasına, bu kez rakip olarak dönüyor. Üstelik, iki takımın da kaderini belirleyecek kadar önemli bir karşılaşmayla. Mossoro'nun sakatlığı nedeniyle, Arda maça ilk 11'de başlayacak ve forvet arkasında oynayacak. Galatasaray'da kaptanlık yapan Arda'nın, eski takımına karşı nasıl performans ortaya koyacağı merak konusu.

Öte yandan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdullah Avcı da Arda'nın oynayacağını söyleyerek şöyle konuştu: "İlk sırada olmak, en yakın rakibine 2 puan önde olmak, 100 yıllık takımlarla yarışmak güzel duygu. Baskı, stres yok. Kazansak da kaybetsek de bir sonraki haftaya yine aynı şekilde hazırlanacağız. Napoleoni bu maçta yok, Mossoro'ya karar vereceğiz. Elia da Adebayor da önemli oyuncu. Kaygı, baskı, final gibi bakmıyorum. Arda Turan oynayacak gibi duruyor."