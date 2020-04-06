Arda Turan: G.Saray'ı tribünden desteklerim

Spor Arena'nın Instagram'daki canlı yayınına katılan Arda Turan, Galatasaray'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Turan'ın sözleri şu şekilde:

"G.SARAY BENİM CAMİAM"

"Galatasaray her zaman benim camiam. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Orada olsam da olmasam da söylüyorum. Galatasaray'a nasıl hizmet etmem gerekirse öyle ederim. Gerekirse tribünden gider desteklerim.

"GİDER TRİBÜNDEN DESTEKLERİM"

Gelecek sene Galatasaray'da oynayacak mıyım bilemiyorum. Başkan Mustafa Cengiz'in ve Fatih Hoca'nın sözlerinin üzerine bir şey diyemem. Beni çağırırlarsa giderim, çağırmazlarsa da tribün orada gider desteklerim. Bunu Atletico Madrid'de de her zaman söyledim."