Arda Turan için Galatasaray iddiası

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İspanya'nın Sport gazetesi, Arda Turan'ın yeniden Galatasaray forması giyebileceğini iddia etti.

ARDA, TERİM'LE ARASINI DÜZELTTİ

Barcelona'nın 2018 Ocak'ta Başakşehir'e kiraladığı Arda Turan'ın, sarı-kırmızılı takıma gideceği yönündeki haberler İspanyol basınında sıkça yazılmaya devam ediyor.

Mundo Deportivo'nun ardından Sport gazetesi de hem Galatasaray'ın hem de Arda Turan'ın bu transfere sıcak baktığını yazdı. Fatih Terim'le Arda Turan'ın barıştığını aktaran Sport, haberin detaylarında transferde engel bir durumun kalmadığını ifade etti.

Barcelona'nın Arda Turan'dan para kazanmak için son şansının Galatasaray olduğunu satırlarına taşıyan gazete, yıldız futbolcunun gelecek yıl serbest kalacağını belirtti.

İSPANYOL BASINI YAZSA DA İHTİMAL DÜŞÜK

Her ne kadar İspanyol basını Arda Turan'ın Galatasaray'a yakın olduğunu yazsa da bu transferin gerçekleşme ihtimali oldukça düşük.

Arda Turan ve Fatih Terim'in barıştığına dair çıkan haberlerin doğrulanmaması ve sarı-kırmızılı taraftarların deneyimli oyuncunun transferine karşı çıkması transferin önündeki en büyük etkenler.

Öte yandan Arda Turan'ın maliyeti de Galatasaray'ı zorlayacak unsurlardan biri.