Arda Turan, İstanbul'da

Yıldız oyuncu, Barcelona'dan kalkan uçakla İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

TARAFTAR HAVALİMANINDA KARŞILADI

Arda, Medipol Başakşehir Kulübü Asbaşkanı Mesut Altan ve menajeri Ahmet Bulut ile birlikte geldi.

Başakşehirli taraftarlar yıldız futbolcuyu coşkulu bir şekilde karşılarken, "Alemin kralı geliyor" ve "İmparator Arda Turan" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

ŞAMPİYONLUK MESAJI

Havalimanında basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Arda Turan, "Çok mutluyum. Sayın başkan Göksel Gümüşdağ'a, teknik direktörümüz Abdullah Avcı'ya ve Medipol Başakşehir camiasına bana bu fırsatı verdikleri için çok teşekkür ederim. Yeniden sağlıklı bir şekilde, bu organizasyona katkı vereceğim için çok mutluyum. Umarım en güzel başarılara, şampiyonluğa beraber ulaşırız" dedi.