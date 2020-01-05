Arda Turan, kadro dışı bırakıldı

Arda Turan'ın geleceği belirsizliğini koruyor.

Barcelona'dan Başakşehir'in yolunu tutan ancak eski günlerinin çok uzağında kalan Arda Turan, turuncu-lacivertli ekipte kadroya alınmadı.

GÖZLER ARDA TURAN'DA

Devre arası için Antalya'da kamp yapacak olan Başakşehir, deneyimli futbolcuyu kadroya dahil etmedi.

Son dönemde Galatasaray'a geri döneceği konuşulan milli oyuncu için Fatih Terim, "Ben Arda'nın futbolu Galatasaray'da bırakmasını isterim" şeklinde açıklama yapmıştı.

Terim'in bu sözleri gündeme bomba gibi düşmüş, 32 yaşındaki yıldızın sarı-kırmızılı takıma kesin olarak döneceği şeklinde yorumlanmıştı.

Ancak Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde Arda Turan'la ilgilenmediklerini, Fatih Terim'in de bu yönde bir talebi olmadığını açıklamıştı.

Galatasaray'ın transfer etmek istemediği Arda, Başakşehir'de de kadro dışı kaldı. Oyuncunun geleceğine dair nasıl bir kara alacağı merak konusu.

Arda Turan, sezon sonunda serbest kalacak.