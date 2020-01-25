Arda Turan krize neden oldu

Galatasaray'da gündemin 1. maddesi Arda Turan transferi...

Fatih Terim'in "Arda transferi konusunda yönetimle fikir ayrılığı yaşıyoruz" demesine üzerine basın toplantısı düzenleyen Başkan Mustafa Cengiz, tecrübeli teknik adama sert bir dille cevap vermişti.

Daha sonra resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Terim ise "Verilmiş bir sözüm, vazgeçmediğim bir hayalim var. #SadeceGalatasaray" yazarak görevinin başında olduğunu belirtti.

İşte baştan sona yaşanan süreç:

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Fatih Terim'in elini öperek 66 yaşındaki teknik adamla arasındaki buzları eriten tecrübeli futbolcu, kulübüyle olan sözleşmesini feshetmişti.

Bir süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Arda, Terim'i ikna etmeyi başarsa da Başkan Mustafa Cengiz'e takılmış durumda. Konu hakkında bir açıklama yapan Terim, Turan'ın transferini istediğini ancak camiadan da bir talep etmesi gerektiğini söylemişti.

TERİM: CAMİANIN DA TALEBİ OLMALI

Terim, “Arda için fikirlerim net. Yönetimle karşı karşıya gelmek gibi bir durum ise söz konusu dahi değil. Ben daha önce çok net bir tanımlama yaptım. Bahsettiğimiz kişi, bu camianın yatırım yapıp, emek verdiği kişi. Buradan ayrılırken de önemli katkı sağlamış. Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci şansı hak edecek şeyler yaparız. Hatayı yaparız, bize sahip çıkan ailelerimizdir. Galatasaray’ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak, Arda’ya ikinci şansın verilmesi ve bir şans kapısı açılmasından yanayım. Gerekirse futbolu burada bırakmasının, yetiştiği aile tarafından sağlanabileceğini söyledim. Hatalarının bedelini ödemiş, hatta ödemeye devam eden bir Arda var. Ben de duyuyorum listede vardı, yoktu diye... Hangi listeyse! Bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı esasında söyledim. Biz Galatasaray camiası olarak, benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarın ve camiamızın da talebi olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

ULTRASLAN: ARDA'YI DESTEKLİYORUZ

Başarılı teknik adamın yaptığı bu açıklama üzerine Twitter'dan bir paylaşım yapan ultrAslan grubu, "Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, altyapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir." diyerek Terim'e ve Arda'ya destek çıktı.

ARDA'DAN CEVAP: ÇOCUKLUK AŞKIMSIN

ultrAslan'ın tweet'ine cevap veren Arda Turan ise, "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" yazarak, takıma dönmeyi ne kadar çok istediğini göstermiş oldu.

Ancak bu transfere karşı olan bazı taraftar grupları ise "Arda Turanı istemiyoruz" başlığı altında Twitter üzerinden yönetime mesaj göndermeye başladı.

MUSTAFA CENGİZ BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Arda Turan konusunda yönetim ile fikir ayrılığını yaşadıklarını belirten Fatih Terim, "Arda Turan konusunda sorduğunuz soru için fikirlerimi söyledim. Bu konunun sadece teknik olmadığı, camiamızı, taraftarlarımızın, eski, yeni yönetimlerin ortak konsensuz içerisinde söylemesi gerekir diye söyledim. Onun için de geçen gün davet edildiğim toplantı için Arena'ya geldim. Başkan, Abdurrahim bey ve Yusuf bey vardı, daha evvel ne söylediysem, tekrar ettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır" demişti.

Terim'in bu sözlerine cevap vermek için basın toplantısı düzenleyen Başkan Mustafa Cengiz ise "Biz felsefe kulübü değiliz. Başkanı var, teknik direktörü var. Karar yönetenler tarafından alınır, onun tarafından da yürütülür. Fikir ayrılığı olmaması gerekir. Ayrı ayrı fikirlerdeysek, ayrı ayrı yollara gitmemiz gerekir. O sözcük bizi çok yaraladı. Sayın teknik direktörün söylediği bunun Galatasaray'a yakışmadı. Menajerler her yerde "Arda hayırlı olsun" diyor. İlk defa böyle bir transfer olayı yaşıyoruz! Bir anlam veremedim" ifadelerini kullandı.

Son olarak resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Terim ise Cengiz'e böyle göndermede bulundu:

ARDA DEFTERİ KAPANDI

Yaşanan tüm bu sürecin ardından Galatasaray'da Arda Turan defterinin tamamen kapandığı, 32 yaşındaki futbolcunun diğer tekliflere yöneleceği öğrenildi.