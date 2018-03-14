Arda Turan, Mehmetçik için kan verdi

Türk Kızılayı ve özel bir üniversitenin ortaklaşa düzenlediği Afrin kahramanı olan Mehmetçik'e kan bağışı kampanyasına Medipol Başakşehir'de top koşturan Arda Turan da katıldı. '

ELİMİZDEN GELDİĞİNCE DESTEK VERMEYE ÇALIŞTIK

Kahramanlar Can Verir Yurdu Yaşatmak İçin, Sen de Kan Ver Bu Şanlı Ordu İçin' sloganıyla düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan milli futbolcu, "Elimizden geldiğince biz de destek vermeye çalıştık. Ordumuz çok şanlı bir mücadele veriyor. Biz de onlara buradan dualarımızla elimizden gelen desteği vermeye çalışıyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun" ifadelerini kullandı.