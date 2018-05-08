Arda Turan PFDK'ya sevk edildi

Başakşehirli futbolcu Arda Turan, yardımcı hakeme yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" ve orta hakeme yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;
"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü futbolcusu ARDA TURAN'ın aynı müsabakadaki müsabaka yardımcı hakemine yönelik fiili müdahale içeren "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka hakemine yönelik "hakareti ve tehdidi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 05.05.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
İKİ AYRI MADDEDEN CEZA ALACAK
Müsabakanın orta hakemi Uğurlu'ya yönelik hakaretinden dolayı 3 ile 4 maç arasında bir men cezasıyla karşı karşıya kalan Arda Turan, yardımcı hakeme yönelik fiili müdahalesinden ise 5 ile 6 maç arasında bir ceza tehlikesiyle karşı karşıya kalmış olacak.