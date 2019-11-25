Arda Turan: Planladığım bir şey değildi

Medipol Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Arda Turan, Süper Lig'in 12. haftasında oynanan Galatasaray-Başakşehir maçı öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in elini öpmesi ve eski hocasıyla arasındaki buzları eritmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

"PLANLADIĞIM BİR ŞEY DEĞİLDİ"

32 yaşındaki futbolcu Arda Turan, Fatih Terim'in yanıan gitmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Önceden planladığım bir şey değildi. Anlık bir olaydı. Fatih Hoca'yı görünce gittim ve elini öptüm." diye konuştu.

TERİM, "KALBİMİZE GİRER" DEMİŞTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ise karşılaşma sonrası "Arda Turan için daha önce 'Kadroya aldım ama gönlüme almadım' dediniz. Gönlünüze aldınız mı? Bir de transfer söylentisi çıktı, neler söylemek istersiniz?" sorusuna yanıt veren Fatih Terim "Açıkçası ben çok şaşırdım, beklemiyordum. Evlatlar bazen kızdırıyor, bazen şaşırtıyor, bazen de duygulandırıyor. Benim tanıdığım o eski Arda Turan'ı görür gibi oldum. Ve ben de çok duygulandım. İnşallah onun da el öpenleri çok olur." demişti.

Milli Takım'da Arda Turan ile ilgili söylediği, "Kadroya aldım ama kalbime almadım" sözüyle ilgili ise de Terim, "Benim bıraktığım, yetişmesine katkıda bulunduğum Arda, bu Arda. Bu Arda, adamın kalbine de gönlüne de girer. O gün o söylemi hak ediyorsa, bugün bu sözü de hak eder." ifadelerini kullanmıştı.

İki sezon önce transfer olduğu Başakşehir'de 38 maça çıkan Arda, 2 gol sevinci yaşarken, 4 de asist katkısı yaptı.