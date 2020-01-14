Arda Turan, Raiola ile görüştü

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Başakşehir'le yollarını ayırıp kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Arda Turan'ın Raiola ile bir görüşme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Galatasaray'dan veto yiyen milli futbolcunun, İtalyan menajerle yaptığı telefon konuşmasını The Guardian'dan Jonathan Liew köşesinde yazdı.

(The Guardian'da yer alan Arda Turan haberi)

Jonathan Liew, Raiola'nın Arda Turan için Everton'la görüşeceğini belirtti.

Liew'in yazısı şu şekilde:

Gece geç saatlerde evinde televizyon izleyen Raiola'nın telefonu çaldı. Ünlü menajer telefonu açtı ve karşısındaki kişi, 'Ben Arda' dedi. Raiola ise, 'Hangi Arda?' şeklinde cevap verdi.

Arda şaşkın bir halde, 'Nasıl yani? Ben Arda Turan. Yardımına ihtiyacım var, bana bir kulüp bul, bunu ancak sen yapabilirsin.' dedi.

Raiola ise, 'Senin bir kulübün var. Barcelona'nın oyuncusunun" şeklinde konuştu. Arda ise, 'Ben artık oraya geri dönmeyeceğim. Onları istemiyorum, bana yeterince şans vermediler. Benim yeni bir başlangıca ihtiyacım var' ifadeleriyle cevap verdi.

'Bakalım o zaman' diyen menajer şöyle konuştu: 'Arda Turan, 32 yaşında. Atletico'da 178 maç 22 gol. Barcelona 55 maç 15 gol. Başakşehir'de 2.5 yılda 42 maçta 2 gol. Bu bir kariyer trajedisi değil mi?'

Raiola'nın bunları söylemesi üzerine Arda şaşkınlık yaşarkan, 52 yaşındaki menajer, Arda'nın aldığı 16 maçlık cezadan, gazeteci dövmesinden ve hastanede silahla ateş etmesinden bahseder.

Arda'nın Atletico'dan Barcelona'ya gitmekle yanlış bir karar verdiğini, kariyerindeki hataları söyleyen Raiola, 'Sen öfkeli bir adamsın, futbolu sevmek zorundasın. Futboldan çok parayı ve şöhreti seven futbolcular var. Zlatan 38 yaşında futbolu sevdiği için hala oynuyor' dedi.

'5 yıldır doğru düzgün oynamıyorum' diyen Arda, 'Oyunu çok iyi okuyorum, fit duruma gelir ve şans bulursam yeniden kendimi gösteririm' ifadelerini kullandı.

Raiola, Arda'yla bir süre daha konuştuktan sonra, 'Senin için Everton'la görüşeceğim' diyerek sözlerini noktaladı.

Mino Raiola, yıldız futbolcular Ibrahimovic, Pogba, Verratti, Insigne gibi isimlerin yanı sıra birçok oyuncunun da transfer haklarını elinde bulunduruyor.