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Arda Turan sakatlandı, Epureanu sezonu kapattı

Medipol Başakşehir, Arda Turan'ın ayak yan bağlarında kısmi yırtık oluştuğunu ve Alexandru Epureanu'nun Barcelona'da ameliyat olduğunu açıkladı.

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Arda Turan sakatlandı, Epureanu sezonu kapattı

Spor Toto Süper Lig'de zirve koltuğunun sahibi olan Başakşehir'e tecrübeli futbolcu Arda Turan'dan sakatlık haberi geldi.

Başakşehir'den yapılan Arda Turan açıklaması şu şekilde;

"Takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında sağ ayak yan bağlarında kısmi yırtık oluşan oyuncumuz Arda Turan'ın tedavisine başlanmış olup; ilerleyen günlerde yapılacak kontroller ile sahaya dönüş süreci şekillenecektir.

Sol dizindeki enfeksiyon nedeni ile bir süredir takım antrenmanlarına katılamayan oyuncumuz Alexandru Epureanu Barcelona'da özel bir hastanede ameliyat olmuştur. Başarılı geçen ameliyat sonrası tedavi ve rehabilitasyon süreci takım sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmekte olup, oyuncumuz en kısa sürede saha çalışmalarına başlayacaktır."

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