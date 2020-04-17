Ensonhaber.com'a dön

Arda Turan: Şu ana kadar transferi düşünemedim

Bu dönemi kulüpsüz geçiren 33 yaşındaki Arda Turan, transferiyle ilgili konuştu. Önceliğinin bu süreci atlatmak olduğunu belirten Turan, "Umarım gönlümüzdeki yer olur" dedi.

| Haber Merkezi
Arda Turan: Şu ana kadar transferi düşünemedim
Yorum Yap

Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan, geçtiğimiz gün Haber Globel'e özel açıklamalarda bulundu.

Transfer sorularını da yanıtlayan 33 yaşındaki futbolcu, koronavirüs nedeniyle yaşanan bu zor dönemin sona ermesinin ardından gönlündeki takıma gitmek istediğini belirtti.

''UMARIM GÖNLÜMÜZDEKİ YER OLUR''

Daha önce Galatasaray'a dönmek istediği ancak transferi gerçekleşmeyen Arda Turan, ''Hedefin ne?'' sorusuna, "Gönlümde Galatasaray var." sözünü de öne çıkararak, "Şu anda dünyanın halini görüyorsunuz, herkesin ilk hedefi iyileşmek. Sonrasında eşim ve ailemle doğru kararı vermek istiyorum. Şu ana kadar transferi düşünemedim, bu işler bitsin, umarım gönlümüzdeki yer olur." cevabını verdi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM