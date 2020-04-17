Arda Turan: Şu ana kadar transferi düşünemedim

Başakşehir ile yollarını ayıran Arda Turan, geçtiğimiz gün Haber Globel'e özel açıklamalarda bulundu.
Transfer sorularını da yanıtlayan 33 yaşındaki futbolcu, koronavirüs nedeniyle yaşanan bu zor dönemin sona ermesinin ardından gönlündeki takıma gitmek istediğini belirtti.
''UMARIM GÖNLÜMÜZDEKİ YER OLUR''
Daha önce Galatasaray'a dönmek istediği ancak transferi gerçekleşmeyen Arda Turan, ''Hedefin ne?'' sorusuna, "Gönlümde Galatasaray var." sözünü de öne çıkararak, "Şu anda dünyanın halini görüyorsunuz, herkesin ilk hedefi iyileşmek. Sonrasında eşim ve ailemle doğru kararı vermek istiyorum. Şu ana kadar transferi düşünemedim, bu işler bitsin, umarım gönlümüzdeki yer olur." cevabını verdi.