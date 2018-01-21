Arda Turan Süper Lig'e golle döndü

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor'u deplasmanda 3-0 gibi net bir skorla mağlup etti.
Mücadelenin ikinci yarısında oyuna dahil olan Arda Turan, 2470 gün sonra bir Süper Lig maçında gol attı.
ARDA HARİKA VURDU ASKER SELAMI VERDİ
Mücadelede 2-0 devam ederken Başakşehir hızlı bir atak geliştirdi. Topla buluşan Arda Turan, ceza sahasının dışından harika bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)
Golden sonra büyük bir sevinç yaşayan Turan, yayıncı kuruluş kamerasına koşarak asker selamı verdi.