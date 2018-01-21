Arda Turan Süper Lig'e golle döndü

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Antalyaspor-Beşiktaş maçının hakemi Halis Özkahya'nın çok kötü bir maç yönettiğini söyledi.

Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında Bursaspor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor'un eski futbolcusu M'Bia, Galatasaray'la görüştüğünü ve gelme ihtimalinin olduğunu söyledi.

Forma göğüs reklamı için Mehmet Ali Aydınlar'ın sahibi olduğu sağlık grubuyla sözleşme imzalayan Fenerbahçe'nin, bu anlaşmadan 289 milyon TL kazanacağı öğrenildi.

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Volkan Demirel: Islıklamayın destek verin

Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, Dirar başta olmak üzere bazı futbolcuları protesto eden taraftarlardan, "Islıklayınca korkanlar oluyor" diyerek destek istedi.