Arda Turan takımdan ayrı çalıştı

Aykut Kocaman: Bu bir oyun değil

Abdrurrahim Albayrak: Galatasaray'da bir bahar havası var

1 Real Madrid çeyrek finalde İlk maçı 3-1 kazanan Real Madrid, Fransa'da da Ronaldo'nun gol ve asistiyle çeyrek finale kaldı.

2 Robinho, klasikleşen soruya cevap verdi Sivasspor'un yıldız oyuncusu Robinho, "Hagi mi, Alex mi?" sorusuna "Hagi'ye saygım var ama Alex" cevabını verdi.

3 Tayfun Korkut, Stuttgart'ı ayağa kaldırdı Alman basını Stuttgart'ı aldığı başarılı sonuçlar sonrası küme düşme hattından uzaklaştıran Türk teknik adam Tayfun Korkut'u konuşuyor.

4 Beşiktaş, Ekici ve Josef'in PFDK'ya sevkini istedi Siyah-beyazlı kulüp, yayıncı kuruluş görüntüleri ve fotoğraflarla TFF'ye başvurarak, Fenerbahçeli oyuncular Mehmet Ekici ve Josef de Souza'nın PFDK'ya sevkini talep etti.

5 Fenerbahçe'den TFF'ye bilet isyanı Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor Kulübü'nün Fenerbahçeli taraftarlara uyguladığı bilet politikası ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na bir yazı gönderdi.

6 Elif Elmas kadro dışı bırakıldı Aykut Kocaman, Beşiktaş-Fenerbahçe U21 maçında rakibine kasıtlı tekme atan Elif Elmas'ı Akhisarspor maçı kadrosuna almadı.

7 PFDK'dan Quaresma'ya 5 maç ceza Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Josef de Souza'ya vurduğu için kırmızı kart gören Quaresma'ya 5 maç ceza verildi.

8 Trabzonspor 50. yılında da başarısız oldu Burak Yılmaz ve Sosa gibi yıldız futbolcuları kadrosuna katarak sezona iddialı bir giriş yapan Trazonspor, haftalar ilerledikçe çöküşe geçti ve liderin tam 14 puan gerisinde kaldı.

9 Galatasaray'dan UEFA'ya: 50 milyonu üzmeyin 9 Mart'ta UEFA ile görüşecek olan Galatasaray yönetimi, Avrupa'dan men cezası almamak için taraftar gücünü kullanacak.