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Arda Turan takımdan ayrı çalıştı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Arda Turan'ın takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

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Arda Turan takımdan ayrı çalıştı

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında 9 Mart Cuma günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bir günlük iznin ardından sürdürdü.

ARDA TAKIMDAN AYRI ÇALIŞTI

Kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir'deki tesislerde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, sakatlığı geçen Arda Turan'ın takımdan ayrı çalıştığı bildirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanın, top kapma ve pas çalışmalarıyla devam ettiği belirtildi. Antrenmanın, çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

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