Arda Turan transferinde son durum

Galatasaray'da Arda Turan meselesi her geçen gün farklı bir boyut kazanıyor.

Başakşehir ile yollarını ayıran 32 yaşındaki futbolcu, yuvasına geri dönmek için her türlü yolu denemeye başladı.

İşte baştan sona yaşanan süreç:

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Fatih Terim'in elini öperek 66 yaşındaki teknik adamla arasındaki buzları eriten tecrübeli futbolcu, kulübüyle olan sözleşmesini feshetmişti.

Bir süredir bireysel olarak çalışmalarını sürdüren Arda, Terim'i ikna etmeyi başarsa da Başkan Mustafa Cengiz'e takılmış durumda.

Konu hakkında bir açıklama yapan Terim, Turan'ın transferini istediğini ancak camiadan da bir talep etmesi gerektiğini söylemişti.

TERİM: CAMİANIN DA TALEBİ OLMALI

Terim, “Arda için fikirlerim net. Yönetimle karşı karşıya gelmek gibi bir durum ise söz konusu dahi değil. Ben daha önce çok net bir tanımlama yaptım. Bahsettiğimiz kişi, bu camianın yatırım yapıp, emek verdiği kişi. Buradan ayrılırken de önemli katkı sağlamış. Arda iyisiyle, kötüsüyle, sevabıyla, günahıyla zor bir süreç geçirdi. Hayatta hepimiz ikinci şansı hak edecek şeyler yaparız. Hatayı yaparız, bize sahip çıkan ailelerimizdir. Galatasaray’ın değerleriyle yetişmiş Fatih Terim olarak, Arda’ya ikinci şansın verilmesi ve bir şans kapısı açılmasından yanayım. Gerekirse futbolu burada bırakmasının, yetiştiği aile tarafından sağlanabileceğini söyledim. Hatalarının bedelini ödemiş, hatta ödemeye devam eden bir Arda var. Ben de duyuyorum listede vardı, yoktu diye... Hangi listeyse! Bu sadece teknik bir karar değil. Ben zaten kararımı esasında söyledim. Biz Galatasaray camiası olarak, benim söylediğim aile yaklaşımıyla bakabilen bizlerin, sizlerin, taraftarın ve camiamızın da talebi olmalı" ifadelerini kullanmıştı.

ULTRASLAN: ARDA'YI DESTEKLİYORUZ

Başarılı teknik adamın yaptığı bu açıklama üzerine Twitter'dan bir paylaşım yapan ultrAslan grubu, "Şayet Arda Turan transferi gerçekleşirse; Galatasaray tribünü, alt yapısından çıkmış, kaptanlığa kadar yükselmiş oyuncusunu, yeniden Galatasaray forması giydiğinde destekleyecektir" diyerek Terim'e ve Arda'ya destek çıktı.

ARDA'DAN CEVAP: ÇOCUKLUK AŞKIMSIN

ultrAslan'ın tweetine cevap veren Arda Turan ise, "Çocukluk aşkımsın, sen ilk göz ağrımsın" yazarak takıma dönmeyi ne kadar çok istediğini göstermiş oldu.

Ancak bu transfere karşı olan bazı taraftar grupları ise "Arda Turanı istemiyoruz" başlığı altında Twitter üzerinden yönetime mesaj göndermeye başladı.

TOP MUSTAFA CENGİZ'DE

Transfere soğuk bakan Başkan Mustafa Cengiz'in vereceği karar, Arda'nın akıbetini belirleyecek.

Öte yandan kulislerde dolaşan bazı iddialara göre ise yıldız futbolcu, transfer döneminin son günlerine doğru kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atacak.