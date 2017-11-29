Arda Turan yine kadroya alınmadı

İspanya Kral Kupası'nda Murcia ile karşılaşacak olan Barcelona’da kadro açıklandı.
B TAKIMINDAN 5 OYUNCU ÇAĞRILDI
Önemli isimler lig ve Avrupa yarışı göz önünde bulundurularak dinlendirildi. B takımından 5 oyuncu çağırılırken Arda Turan bu maçın kadrosuna da alınmadı.
İspanyol ekibinde gözden düşen Arda Turan'ın Monaco'ya transfer olacağı iddia ediliyor...
İşte Barcelona'nın maç kadrosu:
2. N. Semedo
3. Piqué
6. Denis Suárez
13. Cillessen
15. Paulinho
16. Deulofeu
17. Paco Alcácer
19. Digne
20. S. Roberto
22. Aleix Vidal
25. Vermaelen
26. Aleñá (B)
30. O. Busquets (B)
31. A. Ortolá (B)
37. Jose Arnaiz (B)
39. David Costas (B)