Arda Turan yine kadroya alınmadı

İspanya Kral Kupası'nda Murcia ile karşılaşacak olan Barcelona’da kadro açıklandı.

B TAKIMINDAN 5 OYUNCU ÇAĞRILDI

Önemli isimler lig ve Avrupa yarışı göz önünde bulundurularak dinlendirildi. B takımından 5 oyuncu çağırılırken Arda Turan bu maçın kadrosuna da alınmadı.

İspanyol ekibinde gözden düşen Arda Turan'ın Monaco'ya transfer olacağı iddia ediliyor...

İşte Barcelona'nın maç kadrosu:

2. N. Semedo

3. Piqué

6. Denis Suárez

13. Cillessen

15. Paulinho

16. Deulofeu

17. Paco Alcácer

19. Digne

20. S. Roberto

22. Aleix Vidal

25. Vermaelen

26. Aleñá (B)

30. O. Busquets (B)

31. A. Ortolá (B)

37. Jose Arnaiz (B)

39. David Costas (B)