Arda Turan'a ağır ceza

Başakşehir-Sivasspor maçının son dakikalarında yaşanan bir pozisyon sonrası yardımcı hakemi iten ve sonrasında kırmızı kart gören Arda Turan'ın cezası belli oldu.

ARDA'YA 16 MAÇLIK CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Arda Turan'a hakeme yönelik saldırı, ihraç sonrası hakeme hakaret ve ihraç sonrası hakeme tehdit olmak üzere 3 farklı maddeden toplam 16 maç ceza verdi.

TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

"MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ sporcusu ARDA TURAN'ın, müsabaka hakemine yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 10 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik tehdidi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Cezaların birleştirilmesi suretiyle toplam 16 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Öte yandan PFDK, Demir Grup Sivasspor maçında kırmızı kart gören Marcio Mossoro'ya da 4 maçtan men cezası ve 26 bin TL para cezası verdi.

PFDK'NIN VERDİĞİ TÜM CEZALAR İÇİN TIKLAYINIZ...