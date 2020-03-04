Arda Turan'a talip çıktı

Başakşehir ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Arda Turan, ara transfer döneminde bir takımla anlaşamayınca boşta kalmıştı.

Bireysel olarak çalışmalarını sürdüren 33 yaşındaki futbolcuya, Polonya'dan talip çıktı.

ARDA İLE GÖRÜŞTÜLER

Polonya basını, Legia Varşova'nın Arda için girişimde bulunduğunu yazdı.

Haberde, 33 yaşındaki futbolcu ile görüşüldüğü ancak henüz ciddi bir gelişme olmadığı kaydedildi.

"ARDA, POLONYA'NIN YILDIZI OLUR"

Öte yandan Polonyalı futbolseverlere, "Arda Turan, Polonya Ligi'nin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin yüzde 58'lik kısmı, "Evet, olur" cevabını verdi. Yüzde 35'lik kısım, "Hayır, olamaz" cevabını verirken, yüzde 7'lik bölüm ise soruyu "Kararsızım" şeklinde yanıtladı.

Bu sezon Başakşehir formasıyla tüm kulvarlarda 12 maça çıkan Arda Turan, gol ya da asist başarısı gösteremedi.