Arda Turan'dan Abdullah Avcı'ya veda mesajı

Deneyimli teknik adam Abdullah Avcı, uzun süredir görev yaptığı Medipol Başakşehir'le yollarını ayırdı.

Turuncu-lacivertli takımın formasını giyen Arda Turan ise hocasına İnstagram hesabından paylaşımda bulunarak veda etti.

BİZE ÖĞRETTİĞİN HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜRLER

Arda yaptığı paylaşıma "Gittiğin her yere bilgini, sevgini ve futbol aşkını taşıyacağından o kadar eminim ki. Yolun açık olsun hocam. Bugüne kadar bize öğrettiğin her şey için çok teşekkürler." notunu düştü.

Kariyerinde büyük bir çöküş yaşayan Arda Turan Barcelona'da kadro dışı bırakılmıştı. Yeniden sahalara dönmek için fırsat arayan futbolcuya Başakşehir kapısını açmıştı. Abdullah Avcı'nın büyük uğraşlar sonrası yeninden futbola döndürdüğü Arda Turan, deneyimli tekik adama veda ettiği günde teşşekür etmeyi ihmal etmedi.