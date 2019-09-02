Arda Turan'dan büyük fedakarlık

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Arda Turan'ın maaşında yüzde 50 indirime gittiğini duyurdu. Deneyimli futbolcunun kendi isteğiyle bu kararı aldığı ifade edilirken, oyuncuya teşekkür edildi.

MAAŞININ YARISINDAN VAZGEÇTİ

Ocak 2018'de Barcelona'dan Başakşehir'e kiralık olarak gelen ve İstanbul ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Arda Turan, büyük bir fedakarlık yaparak maaşının yarısından vazgeçti.

Süper Lig'in en çok kazanan isimlerinden biri olan Arda'nın bu kararı, Başakşehir'i ekonomik olarak rahatlattı.

Başekşehir'in resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Futbolcumuz Arda Turan, büyük bir fedakarlık örneği göstererek kendi isteğiyle yıllık ücretinde %50 indirime gitmiştir.

Türk futbol tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Arda Turan’ın bu davranışı, örnek niteliğindedir. Yönetim Kurulu Başkanımız Göksel Gümüşdağ, büyük bir fedakarlık örneği gösteren tecrübeli futbolcumuza teşekkür etti."