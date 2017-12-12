Arda Turan'dan fotoğraflı mesaj

Milli Futbolcu, fotoğrafta siyahi bir çocuğun resmini kullanırken de, "Bu hayatta yapabildiğin en iyi şey neydi?” diye sorsa, düşünmeden bu fotoğrafı gösteririm" ifadelerini kullandı.

"HİÇ DÜŞÜNMEDEN BU FOTOĞRAFI GÖSTERİRİM"

Arda Turan, yaşama dair düşüncelerini paylaşırken, "İnsan yaptıklarıyla yapamadıklarının, günahlarıyla sevaplarının, hatalarıyla doğrularının...Ve daha bir çok şeyin toplamı aslında. Hepimiz istiyoruz; nefes aldığımız her saniye doğruları yapalım, hep zirvede olalım. Ama hayat bazen insanın istediği gibi gitmiyor. Onun da bir sebebi var; hayat sana bazı şeyleri öğretmek istiyor. Bu yüzden nefes aldığımız her dakika öğreniyoruz. Ben de öğreniyorum." dedi.

Açıklamalarının son bölümünde mesajında kullandığı resme vurgu yapan milli futbolcu, "Yıllar sonra biri gelip “Bu hayatta yapabildiğin en iyi şey neydi?” diye sorsa, düşünmeden bu fotoğrafı gösteririm. Bir çocuğun hayatına dokunabilmek, seni hiç tanımamış olmasına rağmen seni sevebilmesi, sırtına ismini yazdırabilmesi. Geri kalanı mı? O da zaten günahlarımızla, sevaplarımızla hayatın kendisi. Hayatımın kendisi; herkes gibi..." ifadelerini kullandı.