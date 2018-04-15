Arda Turan'dan G.Saray taraftarına: Canları sağ olsun

Başakşehir formasıyla Galatasaray'a rakip olan Arda Turan, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçla ilgili görüşlerini dile getiren Arda Turan, "İyi bir mücadele oldu. Galatasaray, bizden üstün oynadı. Kısmen hak ettikleri bir galibiyet oldu. İyi mücadele ettik ama daha iyi olabilirdik. Emre ağabey ve benim kartlarım agresifliğimizi aldı. Herkesin 5 maçı var, neler olacak göreceğiz. Biz futbolun doğrularını yapmaya çalışacağız." dedi.

"CANLARI SAĞ OLSUN"

Galatasaray taraftarının tepki göstermesiyle ilgili de açıklama yapan Arda Turan, "Canları sağ olsun, sonuçta içimdekileri Allah biliyor. İnsanlar için değil Allah için yaşıyorum. Bir gün gerçekler ortaya çıkar. Ülkenin her yerinde bu ıslıklara, sıkıntılara alışığız. Canları sağolsun." ifadelerini kullandı.

Form durumu hakkında da sorulan soruya yanıt veren Arda Turan, "Sezon başı kampı geçirmeye ihtiyacım var. İnşallah eski Arda'yı sonra izleteceğim. Başakşehir'de çok güzel bir aile var, sadece futbolu konuşan bir ekip var ve burada olmak için mutluyum. İnsanlar bizler için bir kılıf buluyor, asın olsun, magazin olsun. Bunlar oluyor. İnşallah şampiyon oluruz ve Şampiyonlar Ligi'ne gideriz." ifadelerini kullandı.