Arda Turan halı sahada görüntülendi

Bir dönem Atletico Madrid, Barcelona gibi büyük takımlarda forma giyen daha sonra da Türkiye’ye dönüp kariyerine Başakşehir’de devam eden Arda Turan, devre arasında İstanbul ekibiyle yollarını ayırmıştı.

HALI SAHADA ORTAYA ÇIKTI

Başakşehir ile yollarını ayırdıktan sonra adı uzun süre Galatasaray ile anılan ancak altyapısından yetiştiği kulübe transferi gerçekleşmeyen Arda Turan'ın, halı sahada maç yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Arda Turan'dan halı sahada şık gol- İZLE

Galatasaraylı eski oyunculara karşı oynayan Turan'ın, rakipleri arasında Mert Korkmaz, Cihan Haspolatlı, Volkan Arslan, Murat Erdoğan gibi isimler vardı.

Arda, orta sahadan yapmış olduğu aşırtma şutla da minyatür kaleye şık bir gol attı.