Arda Turan'dan İniesta paylaşımı

Bir dönem Barcelona'da top koşturan ve kirlalık olarak Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan, eski takım arkadaşı Inıesta'nın Barcelona'dan ayrılacağını açıklamasının ardından sosyal medya hesabında bir mesaj paylaştı.

SENİNLE OYNAMAK BİR ONURDU

Medipol Başakşehirli yıldızın paylaştığı gönderide birlikte çekildiği fotoğraf yer alırken, şu ifadeleri kullandı; "Büyük insan, büyük oyuncu; önce sana karşı, sonra seninle oynayabilmiş olmak çok büyük onurdu. Şans ve iyilik hep yanında olsun."





Arda Turan 2017-2018 sezonu ara transfer döneminde Barcelona'dan Medipol Başakşehir'e kiralık olarak transfer olmuştu.