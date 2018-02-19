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Arda Turan'dan top kapma rekoru

Trabzonspor-Başakşehir maçında 8 kez top kapma hamlesinde bulunan Arda Turan, bunların 7'sinde başarılı oldu.

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Arda Turan'dan top kapma rekoru

Medipol Başakşehir, Trabzonspor deplasmanında 1-0 kazanarak şampiyonluk yarışında son derece kritik bir galibiyet aldı.

İlk 11'de sahaya çıkan Arda Turan, 74 dakikada sahada kaldı ve Başakşehir formasıyla sezonun en iyi performansını sergiledi.

Trabzonspor - Medipol Başakşehir Arda Turan'ın performansı Trabzonspor deplasmanında 74 dakika sahada kalan Arda Turan özellikle hırslı ve mücadeleci performansıyla dikkat çekti.

8'DE 7

Arda Turan bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla top kazanan futbolcu oldu. Opta verilerine göre 8 kez top kapma hamlesinde bulunan Arda Turan bunların 7'sinde başarılı oldu.

MAÇ SONU İSTATİSTİKLERİ:

Top Kapma: 7
Şut: 2
İsabetli Şut: 2
Pas Yüzdesi: %75.6
Şut Pası: 3
İkili Mücadele: (12/21)
İSTATİSTİKLERİ: (İLK YARI)
İkili Mücadele: (6/11)
Top Kapma: (4)
Pas İsabet: %82
Şut Pası: 2

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