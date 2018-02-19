Arda Turan'dan top kapma rekoru

Medipol Başakşehir, Trabzonspor deplasmanında 1-0 kazanarak şampiyonluk yarışında son derece kritik bir galibiyet aldı.

İlk 11'de sahaya çıkan Arda Turan, 74 dakikada sahada kaldı ve Başakşehir formasıyla sezonun en iyi performansını sergiledi.

Trabzonspor - Medipol Başakşehir Arda Turan'ın performansı Trabzonspor deplasmanında 74 dakika sahada kalan Arda Turan özellikle hırslı ve mücadeleci performansıyla dikkat çekti.

8'DE 7

Arda Turan bu sezon Süper Lig'de bir maçta en fazla top kazanan futbolcu oldu. Opta verilerine göre 8 kez top kapma hamlesinde bulunan Arda Turan bunların 7'sinde başarılı oldu.

MAÇ SONU İSTATİSTİKLERİ:

Top Kapma: 7

Şut: 2

İsabetli Şut: 2

Pas Yüzdesi: %75.6

Şut Pası: 3

İkili Mücadele: (12/21)

İSTATİSTİKLERİ: (İLK YARI)

İkili Mücadele: (6/11)

Top Kapma: (4)

Pas İsabet: %82

Şut Pası: 2