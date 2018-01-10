Arda Turan'ın Başakşehir'e maliyeti

Milli futbolcu Arda Turan'ın Başakşehir'e transferinde artık geri sayıma geçildi. Başakşehir'in Barcelona ve Arda Turan'la yaptığı anlaşmanın detayları da belli oldu.

YILLIK ALACAĞININ YARISINI BAŞAKŞEHİR ÖDEYECEK

Başakşehir Arda Turan'ın 8 milyon euroluk yıllık kazancının 4 milyon eurosunu ödemeyi kabul etti. Barcelona'ya ise yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon euro ödenecek.

Sporx'in haberine göre, Barcelona'dan yıllık 8 milyon euro kazanan Arda Turan'ı 1.5 yıllık kiralayacak olan Başakşehir, milli oyuncunun 1.5 yıllık alacağı olan 12 milyon euronun yarısını ödemeyi kabul etti. 6 milyon euroluk bu ücretin yarısı da Barcelona ve Başaklehir'in ortak sponsoru olan bir firma tarafından karşılanacak. İstanbul ekibi 1.5 yıllık sözleşme karşılığında Arda Turan'a 6 milyon euro, Barcelona'ya ise 3 milyon euro ödeyecek.

BARÇA'DA KALARAK 20 MİLYON EURO DA ALABİLİR

Barcelona Transfer Komitesi ile bir görüşme gerçekleştiren Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut, "Arda Turan, İstanbul'a dönmek istiyor, Başakşehir ile anlaştı ve gelen diğer tekliflerin değerlendirilmesini istemiyor. Barcelona'da kalarak iki yılda sizden 20 milyon euro da alabilir ancak böyle bir yolu tercih etmiyor. Gereken anlayışı gösterin." ifadelerini kullandığı öğrenildi.