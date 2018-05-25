Arda Turan'ın cezasının gerekçeli kararı

Sivasspor karşısında müsabakanın hakemlerine yönelik fiili ve sözlü haraketinden dolayı PFDK tarafından 16 maçlık men cezasına çarptırılan Arda Turan'ın bu cezası Tahkim Kurulu tarafından 10 maça indirilmiş ancak nedeni açıklanmamıştı.

SALDIRI DEĞİL FİİLİ MÜDAHALE

Sporx'in haberine göre, PFDK, Arda Turan'ın yardımcı hakem Erdinç Sezertam'a yönelik eyleminin faturasını "saldırıdan" 10 maç men olarak keserken, Tahkim Kurulu PFDK'nın bu kararını bozarak tecrübeli futbolcuya karşılığı 3 ile 6 maç men olan FDT 36.ya 5. maddesinden yani "fiili müdahaleden" ceza verilmesini kararlaştırdı.

Kurul, eylemin ağırlığından dolayı alt sınırdan uzaklaşarak Arda Turan'a yardımcı hakeme yönelik fiili müdahelesinden dolayı 4 maç men cezası vererek Tahkim Kurulu'nun bu eylemden dolayı kestiği 10 maçlık men cezasını 4 maç mene indirmiş oldu.

Tahkim Kurulu ayrıca PFDK'nın orta hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya yönelik Arda Turan'ın sözlü eyleminden dolayı hem hakaretten, hem de tehditten ayrı ayrı verdiği 3'er maçlık maç men cezasını ise onadı.

Böylelikle Tahkim Kurulu yardımcı hakem Sezertam'a yönelik eylemden 4, orta hakem Uğurlu'ya yönelik hakaret ve tehditten de 6 maç olmak üzere Arda Turan'a 10 maçlık bir ceza biçmiş oldu.