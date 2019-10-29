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Halit Kurt: Fatih Terim de dövüyor

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Aykut Kocaman: Serkan olsaydı daha farklı olabilirdi

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Gol attık diye sevinirken gol yiyen kaleci

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Başakşehir ile Trabzonspor puanları paylaştı

Gençlerbirliği, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırma kararı aldı.

Wolfsberger maçında asker selamı ile gol sevincini paylaşan İrfan Can Kahveci hakkında, UEFA soruşturma başlattı.

Başakşehir'in Trabzonspor'u konuk ettiği maçta Arda Turan'ın yedek kulübünesindeki üzgün halleri dikkat çekti.

Trabzonspor'da Sörloth fırtınası devam ediyor. Dün akşam oynanan Başakşehir maçını da boş geçmeyen Norveçli oyuncu, tüm kulvarlarda attığı gol sayısını 8'e çıkardı.

Başakşehir'in Trabzonspor'u konuk ettiği maçta, Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin yanı sıra Avrupa kulüplerinin gözlemcileri de yer aldı. İrfan Can Kahveci ve Uğurcan Çakır takip edildi.

Japonya İkinci Ligi'nde oynanan Montedio Yamagata-Ehime FC karşılaşmasında Ehime kalecisi Masahiro Okamoto, iki dakikada orta sahadan iki gol yiyerek bir ilke imza attı.

1 Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması Wolfsberger maçında asker selamı ile gol sevincini paylaşan İrfan Can Kahveci hakkında, UEFA soruşturma başlattı.

2 Abdullah Avcı derbi galibiyetiyle hayata döndü Beşiktaş'ta kötü gidişata derbi galibiyetiyle 'dur' diyen Abdullah Avcı, Fatih Terim'den geçen sezonun rövanşını aldı.

3 9-0 sonrası Southampton oyuncuları maaşlarını bağışladı İngiltere Premier Lig'de Leicester City karşısında alınan 9-0'lık yenilginin ardından Southampton ekibi, maaşlarını bağışlamaya karar verdi.

4 Arda Turan'ın duygusal anları Başakşehir'in Trabzonspor'u konuk ettiği maçta Arda Turan'ın yedek kulübünesindeki üzgün halleri dikkat çekti.

5 Alexander Sörloth durdurulamıyor Trabzonspor'da Sörloth fırtınası devam ediyor. Dün akşam oynanan Başakşehir maçını da boş geçmeyen Norveçli oyuncu, tüm kulvarlarda attığı gol sayısını 8'e çıkardı.

6 Comolli, Başakşehir-Trabzonspor maçını izledi Başakşehir'in Trabzonspor'u konuk ettiği maçta, Fenerbahçe Sportif Direktörü Comolli'nin yanı sıra Avrupa kulüplerinin gözlemcileri de yer aldı. İrfan Can Kahveci ve Uğurcan Çakır takip edildi.

7 Lille kalecisi Mike Maignan: Yusuf'a hayran kaldım Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli yıldızımız Yusuf Yazıcı için takım arkadaşı, övgü dolu sözler söyledi.

8 Ronaldo: En iyisi Juventus'a attığım gol Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, kariyerinde attığı 701 golün en iyisinin Juventus'a karşı attığı gol olduğunu söyledi.

9 Guardiola: Messi ile her şeyi kazanacağımızı anladım Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, eski öğrencisi Lionel Messi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, Arjantinli yıldız için "Gerçekten bu kadar iyi mi diye düşündüm" dedi.