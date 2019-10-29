Arda Turan'ın duygusal anları

Süper Lig'in 9. haftasında Başakşehir'le, Trabzonspor karşı karşıya geldi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan ve adeta nefes kesen mücadele 2-2 sona erdi.
ARDA'NIN ÜZGÜN HALİ DİKKAT ÇEKTİ
Mücadelenin en dikkat çeken anlarından biri, Arda Turan'ın yedek kulübesinde üzgün tavırlarıydı.
Barcelona'da kariyerinin zirvesine çıkan ancak yaşadığı büyük düşüşle Başakşehir'de yedek kalacak duruma gelen deneyimli futbolcu, duygusal anlar yaşadı.
Maça yedek başlayan Arda, kulübede ellerini yüzüne kapatarak bir süre bekledi. 32 yaşındaki ismin, son derece üzgün olduğu kameralara yansıdı.
Arda, 90+2. dakika oyuna girdi.
(Görüntü Futbol Arena'dan alınmıştır.)
(Görüntü Futbol Arena'dan alınmıştır.)