Arda Turan'ın formaları basılıyor

Arda Turan, yuvasına dönmek için artık gün sayıyor...

Başakşehir-Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten 32 yaşındaki futbolcu, yeniden sarı-kırmızılı formayı giymek istediğini açıkça dile getirmişti.

Arda'nın bu hareketi sonrası geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Terim, "Arda'nın vermesi gerekenler var futbola. Arda iyi bir Galatasaraylıdır, Galatasaray da kendi çocuklarına sahip çıkar, bana göre futbolu burada bırakmalıdır, eğer biri hak edecekse, bu Arda'dır." diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı.

Yaşanan bu gelişme sonrası yuvasına dönmesine kesin gözüyle bakılan Arda'nın, Kasımpaşa maçı öncesi Başakşehir'deki takım arkadaşları ve kulüp personeliyle vedalaştığı ifade edildi.

İMZA 1.5 YILLIK OLACAK

Turuncu-lacivertli takımla sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcunun, bonservisini eline alacağı ve Galatasaray'la 1.5 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

66 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

A takıma çıktığı dönemde 66 numaralı formayı giyen Arda'nın, yine aynı formayla Ali Sami Yen'e ayak basacağı öğrenildi.