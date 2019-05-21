Arda Turan'ın Galatasaray'a döneceği iddia edildi

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda, dönemin A Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim'le Arda Turan'ın arası prim krizi yüzünden açılmıştı. Ardından Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'yi dövmesi ve Milli Takım'ı bırakmasıyla ikilinin ilişkisi tamamen kopmuştu.

TERİM'LE ARDA BARIŞTI

Fatih Terim'le Arda Turan'ın arası deneyimi hocanın babasının cenazesinden sonra normalleşmeye başladı. 32 yaşındaki futbolcu, Terim'i arayarak başsağlığı diledi ve ikili yeniden konuşmaya başladı.

Ortaya atılan son iddiaya göre ise geçtiğimiz günlerde Arda Turan'la Fatih Terim görüştü ve barıştı. Arda Turan'ın Terim'den özür dilediği ve aradaki buzların eridiğini aktarıldı. Bu gelişmelerin ardından Arda'nın gelecek sezon Galatasaray'a dönebileceği ifade ediliyor.

Arda Turan'ın Barcelona ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Başakşehir ise yıldız futbolcuyu gelecek sezon için kiralamayı düşünmüyor. Sarı-kırmızılı takımın bu durumda devreye girmesi söz konusu olabilir.

ALBAYRAK: LİG BİTMEDEN KİMSEYLE GÖRÜŞMEYİZ

Öte yandan Abdurrahim Albayrak'a TRTSpor'da katıldığı programda Arda Turan'ın transferi soruldu.

Arda'nın gündemde olmadığına dair açıklamaya yapmayan Albayrak şöyle konuştu: "Biz lig devam ederken bir oyuncuyla transfer görüşmesi yapmayız. Üstelik şampiyonluk yarışında olduğumuz Başakşehir'in futbolcusuyla böyle bir görüşme mümkün değil."