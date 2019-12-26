Arda Turan'ın paylaşımı: Aslan Kral

Galatasaray-Başakşehir maçı öncesi Fatih Terim'in elini öperek aradaki buzları eriten Arda Turan, eski takıma geri dönmek istiyor.

32 yaşındaki futbolcunun bu isteğini saklamayan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Galatasaray'a gitmesi için gerekli kolaylığı sağlarız" diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı.

Bazı kaynaklar Arda'nin devre arasında yuvasına döneceğini söylese de henüz sarı-kırmızılı kulüpten bununla ilgili bir açıklama gelmedi.

Ancak tecrübeli futbolcu, sosyal medya hesabından taraftarlara mesaj göndermeye başladı bile.

ASLAN KRAL

Evinde 'Aslan Kral' adlı animasyon filmini izleyen Arda, Instagram hesabından bu anların fotoğrafını paylaştı.