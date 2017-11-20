Arda Turan'ın yerine Mesut Özil

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Ocak transfer dönemi yaklaşırken İngiliz basını Barcelona'nın Coutinho yerine Mesut Özil'i kadrosuna katacağını ifade etti.

ARDA TURAN GİDECEK MESUT ÖZİL GELECEK

İngiliz DailyMail'in haberine göre, yaz transfer döneminde Liverpool'dan Coutinho'yu yüksek maliyeti sebebiyle alamayan Barcelona, rotayı Mesut Özil'e çevirdi. Alman yıldız devre arasında yeniden İspanya'nın yolunu tutacak.

İngiliz ekibinin, sözleşmesi sezon sonu bitecek Mesut'u bedava kaptırmamak için bu teklife sıcak baktığı belirtiliyor. Barcelona da Mesut Özil'e yer açmak için kazancı yüksek oyuncularla yollarını ayıracak. Bu isimlerden biri de Valverde'nin gözden çıkardığı milli futbolcu Arda Turan. Gönderilecek bir diğer isim ise Denis Suarez.

MESUT DEVLER LİGİ'NDE OYNAYABİLİR

Barcelona'nın Mesut Özil transferinden bir başka avantajı da, yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilecek olması. Arsenal bu sezon Devler Ligi'ne katılamadığı için Mesut, Avrupa'da Barcelona forması giyebilir.